В Аргентине и Уругвае полностью восстановили электроснабжение после масштабного сбоя

"Государственный секретариат по вопросам энергетики Аргентины сообщил о полном восстановлении энергоснабжения в этой стране. Проблемы с перебоями в электроснабжении удалось устранить в ночь на понедельник, 17 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины перебоев с электроснабжением до сих пор точно не установлены. Впрочем, специалисты убеждены, что источник технических проблем располагался на ГЭС Ясирета на границе между Аргентиной и Парагваем.

Кроме того, сбой в сетях было зафиксировано в некоторых районах Бразилии, Парагвая и Чили. В результате этого без электроснабжения оказались более 48 миллионов человек.

Напомним, сбой в энергосистеме Аргентины произошло в воскресенье утром по местному времени. В результате него без света осталась практически вся территория республики, а также некоторые регионы Уругвая, Чили, Бразилии и Парагвая. По словам президента Аргентины Маурисио Макри, причиной отключения стал "сбой в системе транспортировки" на северо-востоке республики.

По данным на 20:15 (2:15 Киев) была нормализована подача 15500 МВт ( около 98% всего спроса в стране ).