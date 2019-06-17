В Аргентині та Уругваї повністю відновили електропостачання після масштабного збою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Влада в Буенос-Айресі повідомила про цілковите відновлення електропостачання в Аргентині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Державний секретаріат з питань енергетики Аргентини повідомив про цілковите відновлення енергопостачання в цій країні. Проблеми з перебоями в електропостачанні вдалося усунути в ніч на понеділок, 17 червня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що причини перебоїв з електропостачанням досі достеменно не встановлено. Утім, фахівці переконані, що джерело технічних проблем розташовувалося на ГЕС Ясирета на кордоні між Аргентиною та Парагваєм.
Окрім того, збій в мережах було зафіксовано у деяких районах Бразилії, Парагваю та Чилі. В результаті цього без електропостачання опинилися понад 48 мільйонів людей.
Нагадаємо, збій в енергосистеми Аргентини стався в неділю вранці за місцевим часом. В результаті нього без світла залишилася практично вся територія республіки, а також деякі регіони Уругваю, Чилі, Бразилії та Парагваю. За словами президента Аргентини Маурісіо Макрі, причиною відключення став "збій в системі транспортування" на північному сході республіки.
За даними на 20:15 (2:15 Київ) була нормалізована подача 15500 МВт (близько 98% всього попиту в країні).