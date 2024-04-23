В апреле в Украине резко вырос спрос на перерегистрацию авто - МВД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  107886 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  138478 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  138735 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  141634 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  120308 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157031 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224465 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  440867 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175572 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131805 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 08:45  •  359835 просмотра
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В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  406621 просмотра

В апреле в Украине резко вырос спрос на перерегистрацию авто - МВД

В апреле в Украине резко возросло количество заявок на перерегистрацию автомобилей, причем наибольшим спросом пользовалась перерегистрация по договорам купли-продажи и дарения, сообщает Министерство внутренних дел.

Общество •   •  10626 просмотра
В апреле в Украине резко вырос спрос на перерегистрацию авто - МВД

Ракетный удар по Днепровскому району: количество пострадавших возросло до восьми

Восемь человек получили ранения, в том числе 23-летняя девушка с тяжелой черепно-мозговой травмой, в результате российского ракетного удара по Днепровскому району, и еще двое были ранены в результате обстрела Никопольского района.

Война •   •  13441 просмотра
Ракетный удар по Днепровскому району: количество пострадавших возросло до восьми

Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом

В Instagram обнаружены рекламные приложения, которые генерируют несанкционированные изображения обнаженной натуры с помощью искусственного интеллекта. Meta быстро удалила после того, как расследователи предупредили корпорацию социальных сетей; однако фейки, созданные искусственным интеллектом, могут еще неоднократно появиться.

Технологии •   •  19054 просмотра
Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом

В Варшаве украинцы выстроились в длинные очереди в центре выдачи паспортов: проблемы с документами возникли у мужчин

В центрах выдачи паспортов в Варшаве мужчины стоят в длиннющих очередях из-за ограничений на выдачу документов украинцам призывного возраста, в то время как для детей и женщин услуги остаются доступными.

Война •   •  14911 просмотра
В Варшаве украинцы выстроились в длинные очереди в центре выдачи паспортов: проблемы с документами возникли у мужчин

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ряда компаний, поставляющих товары для армии рф

ЕС рассматривает возможность введения санкций против более 10 компаний из россии, Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга за импорт запрещенных европейских товаров на миллионы евро для использования российским военно-оборонным комплексом, несмотря на значительные торговые ограничения.

Война •   •  12737 просмотра
Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ряда компаний, поставляющих товары для армии рф

В Германии полиция разыскивает 69 участников масштабных беспорядков на прошлогоднем футбольном матче

Полиция Германии расследует 212 случаев нарушения общественного порядка, нанесения телесных повреждений и нападения на сотрудников правоохранительных органов, связанных с масштабными футбольными беспорядками с участием 69 неизвестных посетителей матча Бундеслиги между "Шальке-04" и "Айнтрахтом" из Франкфурта.

спорт •   •  11711 просмотра
В Германии полиция разыскивает 69 участников масштабных беспорядков на прошлогоднем футбольном матче

Делимитация продолжается: Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб

Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб на своей государственной границе в рамках процесса делимитации на основе геодезических измерений.

Новости Мира •   •  11550 просмотра
Делимитация продолжается: Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб

Шмыгаль назвал потенциальную сумму, которую получит Украина в случае принятия Конгрессом закона о REPO

Украина может получить до 5 миллиардов долларов от конфискованных российских активов, если Конгресс США одобрит законопроект о REPO, который позволит президенту арестовывать российские суверенные активы, которые сейчас находятся под юрисдикцией США.

Экономика •   •  13465 просмотра
Шмыгаль назвал потенциальную сумму, которую получит Украина в случае принятия Конгрессом закона о REPO

СМИ делают первые выводы из суда над Трампом по делу о выплате денег актрисе за молчание

Трампу предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат за молчание, чтобы заставить замолчать людей с компрометирующими историями во время его президентской кампании 2016 года, что, по утверждению прокуроров, было попыткой незаконно повлиять на выборы.

Новости Мира •   •  11061 просмотра
СМИ делают первые выводы из суда над Трампом по делу о выплате денег актрисе за молчание

Цифровые антикоррупционные реформы: конгрессмены США ознакомились с успехами цифровизации в Украине

Министерство цифровой трансформации встретилось с конгрессменами США и USAID, чтобы обсудить цифровые антикоррупционные реформы, включая диджитализацию строительства, услуги для моряков, мониторинг целевого использования средств, а также запуск таких проектов, как растаможка автомобилей в системе "Дія", eAcquis для оборота алкоголя и табака, электронный нотариат и электронный суд для повышения прозрачности и эффективности.

политика •   •  11730 просмотра
Цифровые антикоррупционные реформы: конгрессмены США ознакомились с успехами цифровизации в Украине