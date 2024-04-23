В апреле в Украине резко вырос спрос на перерегистрацию авто - МВД

В апреле в Украине резко возросло количество обращений в Министерство внутренних дел по перерегистрации авто. Об этом сообщили в сервисном центре МВД, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в этом месяце именно услуга перерегистрации автомобиля пользуется наибольшим спросом среди автовладельцев.

Статистика свидетельствует, что за первую неделю этого месяца, в сервисных центрах МВД было проведено 43 578 регистрационных действий. В течение второй недели - 48 784, а третьей - 61 816.

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Итак, с начала этого месяца по состоянию на 22 апреля количество регистрационных операций выросло на 42%.

Больше всего наблюдается спрос на перерегистрацию по договору купли-продажи и дарения. С начала апреля было оформлено 110 997 по договорам купли-продажи, а за аналогичный период марта - 74 389 - резюмировали в МВД.

Напомним

Согласно закону о мобилизации №10449 представители ТЦК и СП могут изъять транспортное средство на нужды ВСУ у украинцев, в собственности которых есть более одного транспортного средства.