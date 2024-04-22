Впервые в Украине: в Харькове открыли сервисный центр МВД в укрытии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
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Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  32152 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  37355 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  146073 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  219894 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  360676 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  174706 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131273 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102344 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103476 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207763 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  472170 просмотра

Впервые в Украине: в Харькове открыли сервисный центр МВД в укрытии

В условиях постоянных российских обстрелов в Харькове первый в Украине сервисный центр Министерства внутренних дел был построен в укрытии, чтобы обеспечить гражданам безопасное пространство для доступа к различным услугам, таким как выдача водительских прав и регистрация транспортных средств.

Общество •   •  15207 просмотра
Впервые в Украине: в Харькове открыли сервисный центр МВД в укрытии

Ким после сообщений о слышимом взрыве в Николаеве: в районе провели контролируемый подрыв

Контролируемый подрыв осуществила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на территории Шевченковской ТГ Николаевского района Николаевской области, с возможностью повторного подрыва.

Общество •   •  13750 просмотра
Ким после сообщений о слышимом взрыве в Николаеве: в районе провели контролируемый подрыв

Украинские валютные облигации выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи - Bloomberg

Облигации Украины в иностранной валюте выросли после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

Экономика •   •  13151 просмотра
Украинские валютные облигации выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи - Bloomberg

От 3 до 10 тыс. долларов: Демченко рассказал, какие суммы платят мужчины организаторам за незаконное пересечение границы

Мужчины платят от $3 000 до $10 000 организаторам за нелегальное пересечение границы, которые привлекают подростков в качестве проводников, чтобы избежать уголовной ответственности за торговлю людьми.

Криминал и ЧП •   •  10247 просмотра
От 3 до 10 тыс. долларов: Демченко рассказал, какие суммы платят мужчины организаторам за незаконное пересечение границы

В Хмельницкой области разоблачили настоятеля храма УПЦ МП, который восхвалял путина перед верующими

Настоятеля храма УПЦ (МП) в Хмельницкой области задержали за восхваление путина и распространение российских фейков во время богослужений.

Криминал и ЧП •   •  10574 просмотра
В Хмельницкой области разоблачили настоятеля храма УПЦ МП, который восхвалял путина перед верующими

российские хакеры хотели атаковать объекты критической инфраструктуры Украины - Госспецсвязи

российские хакеры, связанные с российскими спецслужбами, попытались осуществить масштабную кибератаку на объекты критической инфраструктуры, такие как энергетические, тепло- и водоснабжающие компании в разных областях Украины.

Война •   •  11379 просмотра
российские хакеры хотели атаковать объекты критической инфраструктуры Украины - Госспецсвязи

Латвия готова предоставить Украине системы ПВО малой дальности - министр обороны страны

Латвия готова предоставить Украине систему противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, поддерживая насущную необходимость продолжения военной помощи стране.

политика •   •  11162 просмотра
Латвия готова предоставить Украине системы ПВО малой дальности - министр обороны страны

На украино-польской границе возобновлено движение грузовиков, которое было затруднено из-за сбоя в системе таможенной службы Польши - Демченко

Из-за сбоя в работе польской таможенной службы движение грузовиков на украинско-польской границе было затруднено, но возобновилось около 4 утра, хотя польские фермеры продолжают блокировать два пункта пропуска, на которых ожидают около 800 грузовиков.

Общество •   •  10358 просмотра
На украино-польской границе возобновлено движение грузовиков, которое было затруднено из-за сбоя в системе таможенной службы Польши - Демченко

Министры ЕС заявляют, что Европа не может ослабить свою поддержку Украины после одобрения помощи от США

Союзники по ЕС настаивают на сохранении сильной поддержки Украины после того, как США одобрили пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов.

Война •   •  11099 просмотра
Министры ЕС заявляют, что Европа не может ослабить свою поддержку Украины после одобрения помощи от США

В Латвии планируют отказаться от русского языка как второго иностранного в школах

Латвия планирует постепенно заменить русский язык как второй иностранный в школах на один из официальных языков Европейского Союза, начиная с 2026/2027 учебного года.

Новости Мира •   •  8434 просмотра
В Латвии планируют отказаться от русского языка как второго иностранного в школах