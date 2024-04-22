Впервые в Украине: в Харькове открыли сервисный центр МВД в укрытии

На фоне постоянных российских обстрелов в Харькове, впервые в Украине, построили сервисный центр Министерства внутренних дел в укрытии. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.

Детали

Город едва ли не ежедневно страдает от российских обстрелов. Чтобы создать безопасное пространство для граждан, сервисный центр МВД №6341 переехал в укрытие. Адрес не изменился - г. Харьков, ул. Шевченко, д. 26 - рассказали в МВД.

Отмечается, что в сервисном центре обустроены зона ожидания, рабочие места, сюда перевезли все необходимое оборудование, оргтехнику и установили телекоммуникационную сеть.

Также здесь работает восемь администраторов. Можно получить или обменять водительское удостоверение, зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство и получить ряд других услуг.

☝️Послуги предоставляют по предварительной записи. Талоны доступны через е-запись или в терминале, который размещен в сервисном центре МВД - подытожили в министерстве.

Напомним

На Херсонщине из-за постоянной угрозы вражеских обстрелов планируют построить под землей четыре подземные больницы, в том числе и перинатальный центр.