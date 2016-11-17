В АП прокомментировали закрытие известного файлообменника

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив заявил, что остановка работы файлообменника ЕХ.UA является частью борьбы с пиратством в украинском сегменте интернета, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"У них (ЕХ.UA - ред.) бизнес-модель, которая давала им возможность зарабатывать деньги, распространяя нелегальный видеоконтент, вставляя в него украинский рекламу. Украинские рекламодатели платили деньги за размещение рекламы, а правообладатели контента не получали никакой бенефиции от этого. Владельцы ресурса получали таким образом около 1 миллиона долларов доходов в год", - сказал Д.Шимкив.

По его словам, важно, чтобы те, кто нарушают украинское и международное законодательство в сфере интернет-деятельности, "переходили на светлую сторону".

16 ноября крупнейший файлообменник в Украине ЕХ.UA сообщил о решении прекратить свою работу и попросил пользователей изъять файлы из архивов до 30 ноября. В ЕХ.UA заявили, что ресурс работал в соответствии с законодательством, но "не всем нравилась такая трактовка законодательства".

Основан в 2009 году ЕХ.UA был бесплатным для пользователей ресурсом, где было разрешено обмениваться файлами до 50 гигабайт. Сайт в 2012 году заявлял о миллионных доходах от рекламы согласно отчету Forbes Украина.

В 2010 году Управление торгового представителя Соединенных Штатов, Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки назвали ЕХ.UA одним из лучших пиратских сайтов.

В январе 2012 года правоохранительными органами Украины были изъяты 200 серверов ЕХ.UA с большим объемом информации после жалоб от таких компаний как Microsoft и Adobe, которые обнаружили пиратские версии своей продукции на сайте. Этот шаг возмутил пользователей интернета, которые устроили DDoS-атаки на правительственные сайты. Через четыре дня после полицейского рейда ЕХ.UA возобновил свою работу.

17 ноября пользователи украинского сегмента интернета, которые использовали сайт для загрузки контента, устроили кампанию с призывами к ЕХ.UA с соответствующими хештешамы продолжить деятельность.

Украинские Национальные Новости

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