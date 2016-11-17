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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В АП прокоментували закриття відомого файлообмінника

В АП прокоментували закриття відомого файлообмінника

Київ • УНН

 • 10585 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Заступник голови Адміністрації Президента України Дмитро Шимків заявив, що припинення роботи файлообмінника ЕХ.UA є частиною боротьби з піратством в українському сегменті інтернету, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

“У них (ЕХ.UA - ред.) є бізнес-модель, яка давала їм можливість заробляти кошти, поширюючи нелегальний відеоконтент, вставляючи в нього українську рекламу. Українські рекламодавці платили гроші за розміщення реклами, а правовласники контенту не отримували ніякої бенефіції від цього. Власники ресурсу отримували таким чином близько 1 мільйона доларів доходів на рік”, - сказав Д.Шимків.

За його словами, важливо, щоб ті, хто порушують українське і міжнародне законодавство в сфері інтернет-діяльності, “переходили на світлу сторону”.

16 листопада найбільший файлообмінник в Україні Ex.ua повідомив про рішення припинити свою роботу і попросив користувачів вилучити файли з архівів до 30 листопада. В ЕХ.UA заявили, що ресурс працював відповідно до законодавства, але “не всім подобалася таке трактування законодавства”.

Заснований у 2009 році ЕХ.UA був безкоштовним для користувачів ресурсом, де було дозволено обмінюватися файлами до 50 гігабайт. Сайт у 2012 році заявляв про мільйонні доходи від реклами відповідно до звіту Forbes Україна.

У 2010 році Управління торгового представника Сполучених Штатів, Асоціація звукозаписної індустрії Америки назвали ЕХ.UA одним з найкращих піратських сайтів.

У січні 2012 року правоохоронними органами України було вилучено 200 серверів Ex.ua з великим обсягом інформації після скарг від таких компаній як Microsoft і Adobe, що виявила піратські версії своєї продукції на сайті. Цей крок обурив користувачів інтернету, які влаштували DDoS-атаки на урядові веб-сайти. Через чотири дні після поліцейського рейду Ex.ua відновив свою роботу.

17 листопада користувачі українського сегменту інтернету, які використовували сайт для завантаження контенту, влаштували кампанію із закликами до Ex.ua з відповідними хештешами продовжити діяльність.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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