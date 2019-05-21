В АП прокомментировали первый зарубежный визит Зеленского

"Есть много предложений, всегда в политикуме очень важный первый визит. Мы думаем над этим, но ответа пока нет", - отметил Богдан.

Напомним, Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время.

Добавим, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила поддержку реформам Зеленского и ждет его в Берлине.

Президент Польши Дуда также поздравил президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией и пригласил его в Польшу.