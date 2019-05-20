Меркель висловила підтримку реформам Зеленського і чекає на нього в Берліні

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель висловила підтримку новому президенту України Володимиру Зеленському, який вступив на посаду в понеділок, 20 травня. За словами Меркель, Німеччина "і в майбутньому буде енергійно підтримувати Україну на її шляху реформ і в її праві на суверенітет і територіальну цілісність". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Відзначивши, що Зеленський вступає на пост "з серйозними повноваженнями", Меркель побажала новому президенту України мужності і удачі.

Як повідомила заступник офіційного представника федерального уряду Мартіна Фіц, дата візиту Володимира Зеленського в Берлін поки не призначена, однак канцлер "буде рада познайомитися з ним особисто".

При цьому прес-секретар не стала коментувати розпуск Верховної ради, оголошений новим президентом. Джерело в міністерстві закордонних справ ФРН в розмові з агентством AFP зазначило, що розпуск парламенту здається "на перший погляд логічним", оскільки новий глава держави хотів би "підкріпити" свій мандат новими виборами.

Українська політика "переживає важливу віху" в зв'язку з вступом на посаду президента політичного новачка Володимира Зеленського, відставкою глави МЗС і розпуском парламенту, заявили в Східному комітеті німецької економіки. У комітеті також висловили надію, що Зеленський "виплатить кредит народної довіри високим темпом реформ і успішним придушенням корупції і бюрократії".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель після обрання президентом України Володимира Зеленського очікує від нового керівництва України дотримання принципу наступництва у зовнішній політиці, зокрема, щодо ЄС та відносин з ФРН.

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