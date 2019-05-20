Меркель висловила підтримку реформам Зеленського і чекає на нього в Берліні

КИЇВ. 20 травня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель висловила підтримку новому президенту України Володимиру Зеленському, який вступив на посаду в понеділок, 20 травня. За словами Меркель, Німеччина "і в майбутньому буде енергійно підтримувати Україну на її шляху реформ і в її праві на суверенітет і територіальну цілісність". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.