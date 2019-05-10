Меркель очікує принципу наступництва у зовнішній політиці України при новій владі

КИЇВ. 10 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель після обрання Президентом України Володимира Зеленського очікує від нового керівництва України дотримання принципу наступництва у зовнішній політиці, зокрема, щодо ЄС та відносин з ФРН. Про це у прес-службі АП повідомили за підсумками телефонної розмови федерального канцлера з Президентом України Петром Порошенком, передає УНН.