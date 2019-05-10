Меркель очікує принципу наступництва у зовнішній політиці України при новій владі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель після обрання Президентом України Володимира Зеленського очікує від нового керівництва України дотримання принципу наступництва у зовнішній політиці, зокрема, щодо ЄС та відносин з ФРН. Про це у прес-службі АП повідомили за підсумками телефонної розмови федерального канцлера з Президентом України Петром Порошенком, передає УНН.
Меркель під час розмови відзначила чесність та змагальність виборчого процесу в Україні, а також особисту роль Петра Порошенка в демократичності виборів і у впровадженні реформ в Україні протягом останніх 5 років.
Канцлер Німеччини висловила сподівання, що "нове керівництво України буде дотримуватись принципу наступництва у зовнішній політиці, передусім щодо ЄС та розвитку українсько-німецького стратегічного партнерства", вказали в АП.
Меркель запевнила, що Україна "залишатиметься в центрі уваги політики ЄС та Німеччини".
Нагадаємо, Меркель поговорила з Порошенком про трибунал по моряках і тиск на РФ.