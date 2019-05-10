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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100982 просмотра

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7 марта, 13:58 • 102946 просмотра

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7 марта, 08:52 • 126272 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112497 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138368 просмотра

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Меркель ожидает принципа преемственности во внешней политике Украины при новой власти

Меркель ожидает принципа преемственности во внешней политике Украины при новой власти

Киев  •  УНН

 • 9104 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель после избрания Президентом Украины Владимира Зеленского ожидает от нового руководства Украины соблюдения принципа преемственности во внешней политике, в частности, в отношении ЕС и отношений с ФРГ. Об этом в пресс-службе АП сообщили по итогам телефонного разговора федерального канцлера с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН.

Меркель во время разговора отметила честность и состязательность избирательного процесса в Украине, а также личную роль Петра Порошенко в демократичности выборов и во внедрении реформ в Украине в течение последних 5 лет.

Канцлер Германии выразила надежду, что "новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего в отношении ЕС и развития украинского-германского стратегического партнерства", указали в АП.

Меркель заверила, что Украина "будет оставаться в центре внимания политики ЕС и Германии".

Напомним, Меркель поговорила с Порошенко о трибунале по морякам и давлении на РФ.

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