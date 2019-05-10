Меркель ожидает принципа преемственности во внешней политике Украины при новой власти
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель после избрания Президентом Украины Владимира Зеленского ожидает от нового руководства Украины соблюдения принципа преемственности во внешней политике, в частности, в отношении ЕС и отношений с ФРГ. Об этом в пресс-службе АП сообщили по итогам телефонного разговора федерального канцлера с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН.
Меркель во время разговора отметила честность и состязательность избирательного процесса в Украине, а также личную роль Петра Порошенко в демократичности выборов и во внедрении реформ в Украине в течение последних 5 лет.
Канцлер Германии выразила надежду, что "новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего в отношении ЕС и развития украинского-германского стратегического партнерства", указали в АП.
Меркель заверила, что Украина "будет оставаться в центре внимания политики ЕС и Германии".
Напомним, Меркель поговорила с Порошенко о трибунале по морякам и давлении на РФ.