Меркель ожидает принципа преемственности во внешней политике Украины при новой власти

Меркель во время разговора отметила честность и состязательность избирательного процесса в Украине, а также личную роль Петра Порошенко в демократичности выборов и во внедрении реформ в Украине в течение последних 5 лет.

Канцлер Германии выразила надежду, что "новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего в отношении ЕС и развития украинского-германского стратегического партнерства", указали в АП.

Меркель заверила, что Украина "будет оставаться в центре внимания политики ЕС и Германии".

Напомним, Меркель поговорила с Порошенко о трибунале по морякам и давлении на РФ.