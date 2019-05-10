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Меркель поговорила з Порошенком про трибунал по моряках і тиск на РФ

Меркель поговорила з Порошенком про трибунал по моряках і тиск на РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко по телефону поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, обговоривши з нею, у контексті слухань у Міжнародному морському трибуналі в Гамбурзі у справі затриманих РФ українських моряків, посилення тиску на Москву для звільнення українських заручників, які незаконно утримуються Росією. Про це УНН повідомили у прес-службі Адміністрації Президента.

"У контексті розгляду в Гамбурзі Міжнародним морським трибуналом питання звільнення 24 українських моряків окрема увага була приділена подальшому посиленню тиску на Москву для прискорення звільнення всіх українських заручників, які незаконно утримуються Росією", - вказали в АП.

Сторони також обговорили розвиток ситуації на Донбасі у світлі останніх провокативних кроків Росії.

"Петро Порошенко закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти Москви у відповідь на так звані паспортні укази", - додали в АП.

Окрім того, Порошенко подякував німецькому лідеру за особливу увагу до ситуації в Україні, насамперед у питанні відновлення територіальної цілісності України.

Було наголошено, що за останні п’ять років українсько-німецьке партнерство досягло стратегічного рівня. Глава держави окремо відзначив всебічну підтримку України з боку уряду ФРН та особисто канцлера, включаючи впровадження реформ, зокрема децентралізації, посилення інститутів правової держави, підтримку України на євроінтеграційному шляху.

Нагадаємо, 10 травня у німецькому місті Гамбург розпочались відкриті слухання у Міжнародному трибуналі з морського права у справі України проти РФ щодо трьох захоплених військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

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