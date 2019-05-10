Меркель поговорила з Порошенком про трибунал по моряках і тиск на РФ

КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко по телефону поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, обговоривши з нею, у контексті слухань у Міжнародному морському трибуналі в Гамбурзі у справі затриманих РФ українських моряків, посилення тиску на Москву для звільнення українських заручників, які незаконно утримуються Росією. Про це УНН повідомили у прес-службі Адміністрації Президента.