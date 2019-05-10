У Гамбурзі почалися слухання трибуналу з морського права
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Об 11:00 за київським часом у німецькому місті Гамбург розпочались відкриті слухання у Міжнародному трибуналі з морського права у справі України проти Російської Федерації щодо трьох захоплених військових кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів, передає кореспондент УНН.
Суддя представив суть справи.
Трансляцію можна подивитись тут.
Як повідомляв УНН, 10 травня у німецькому місті Гамбург відбуваються слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.
Очікується, що трибунал ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня.
У середині квітня Україна подала до Міжнародного трибуналу з морського права з проханням вжити тимчасових заходів і зобов’язати Росію звільнити українських моряків і кораблі.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.