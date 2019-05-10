В Гамбурге начались слушания трибунала по морскому праву
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В 11:00 по киевскому времени в немецком городе Гамбург начались открытые слушания в Международном трибунале по морскому праву в деле Украина против Российской Федерации в отношении трех захваченных военных кораблей и двадцати четырех членов их экипажей, передает корреспондент УНН.
Судья представил суть дела.
Трансляцию можно посмотреть тут.
Как сообщал УНН, 10 мая в немецком городе Гамбург проходят слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.
Ожидается, что суд примет решение по морякам до конца мая.
В середине апреля Украина подала в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.