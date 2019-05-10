Меркель поговорила с Порошенко о трибунале по морякам и давлении на РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко по телефону поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудив с ней, в контексте слушаний в международном морском трибунале в Гамбурге по делу задержанных РФ украинских моряков, усиление давления на Москву для освобождения украинских заложников, незаконно удерживаемых Россией. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Администрации Президента.
"В контексте рассмотрения в Гамбурге Международным морским трибуналом вопроса освобождения 24 украинских моряков особое внимание было уделено дальнейшему усилению давления на Москву для ускорения освобождения всех украинских заложников, незаконно удерживаемых Россией", - указали в АП.
Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе в свете последних провокационных шагов России.
"Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы в ответ на так называемые паспортные указы", - добавили в АП.
Кроме того, Порошенко поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации в Украине, прежде всего в вопросе восстановления территориальной целостности Украины.
Было отмечено, что за последние пять лет украинско-германское партнерство достигло стратегического уровня. Глава государства особо отметил всестороннюю поддержку Украины со стороны правительства ФРГ и лично канцлера, включая внедрение реформ, в частности децентрализации, усиление институтов правового государства, поддержку Украины на евроинтеграционном пути.
Напомним, 10 мая в немецком городе Гамбург начались открытые слушания в Международном трибунале по морскому праву в деле Украина против РФ в отношении трех захваченных военных кораблей и 24 членов их экипажей.