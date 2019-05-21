В АП прокоментували перший закордонний візит Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У команді нового Президента ще не вирішили, куди Голова держави здійснить свій перший офіційний закордонний візит. Про це заявив новопризначений голова Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
"Є багато пропозицій, завжди в політикумі дуже важливий перший візит. Ми думаємо над цим, але відповіді поки що немає", - зазначив Богдан.
Нагадаємо, Зеленський сподівається на зустріч з Трампом найближчим часом.
Додамо, що канцлер ФРН Ангела Меркель висловила підтримку реформам Зеленського і чекає на нього в Берліні.
Президент Польщі Анджей Дуда також привітав президента України Володимира Зеленського з інавгурацією і запросив його до Польщі.