Президент Польщі Дуда привітав Зеленського і запросив з візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда привітав президента України Володимира Зеленського з інавгурацією і запросив його до Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Польщі.
Глава МЗС Польщі Яцек Чапутовіч під час зустрічі з Володимиром Зеленським передав йому запрошення від глави польської держави Анджея Дуди відвідати країну.
"Міністр Чапутовіч запевнив президента Зеленського в підтримці Польщею суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах і передав вітання від президента Анджея Дуди та запрошення відвідати Польщу", - йдеться в повідомленні МЗС РП.
В ході зустрічі йшлося про перспективи розвитку двостороннього співробітництва в економічній та гуманітарній сферах, а також історичного діалогу. Обговорювалися також перспективи програм в рамках Східного партнерства і "Проекту трьох морів".
У зустрічі брав участь і посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда не приїде 20 травня до Києва на інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського.