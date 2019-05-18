Президент Польщі не приїде на інавгурацію Зеленського - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда не приїде 20 травня до Києва на інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського. Як пише Rzeczpospolita, Польщу замість Дуди представлятиме глава МЗС Яцек Чапутович, передає УНН.
Як пише видання, окрім Чапутовича інавгурацію Зеленського також відвідає глава канцелярії президента Польщі Галіна Шиманська.
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Додамо, що у прес-службі Дуди повідомляють, що 20 травня президент Польщі відвідає центр онкології у варшавському Інституті імені Марії Склодовської-Кюрі, де підпише закон про національну онкологічну стратегію.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України отримало підтвердження щодо участі у церемонії інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського президентів країн Балтії, Грузії та Угорщини.
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Крім того, УНН вдалось дізнатись подробиці проведення інавгурації. За словами радника Зеленського Дмитра Разумкова, захід пройде традиційно і без банкету.