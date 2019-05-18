Президент Польши не приедет на инаугурацию Зеленского - СМИ

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19:45 • 45175 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 68176 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 84742 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 97305 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123506 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111775 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137879 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Президент Польши не приедет на инаугурацию Зеленского - СМИ

Президент Польши не приедет на инаугурацию Зеленского - СМИ

Киев  •  УНН

 • 17810 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Польши Анджей Дуда не приедет 20 мая в Киев на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет Rzeczpospolita, Польшу вместо Дуды будет представлять глава МИД Яцек Чапутович, передает УНН.

Как пишет издание, кроме Чапутовича инаугурацию Зеленского также посетит глава канцелярии президента Польши Галина Шиманская.

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Добавим, что в пресс-службе Дуды сообщают, что 20 мая президент Польши посетит центр онкологии в варшавском Институте имени Марии Склодовской-Кюри, где подпишет закон о национальной онкологической стратегии.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение на участие в церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского президентов стран Балтии, Грузии и Венгрии.

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Кроме того, УНН удалось узнать подробности проведения инаугурации. По словам советника Зеленского Дмитрия Разумкова, мероприятие пройдет традиционно и без банкета.

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