Президент Польши не приедет на инаугурацию Зеленского - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Польши Анджей Дуда не приедет 20 мая в Киев на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет Rzeczpospolita, Польшу вместо Дуды будет представлять глава МИД Яцек Чапутович, передает УНН.
Как пишет издание, кроме Чапутовича инаугурацию Зеленского также посетит глава канцелярии президента Польши Галина Шиманская.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД заявили, что Россию на инаугурацию Зеленского не приглашали
Добавим, что в пресс-службе Дуды сообщают, что 20 мая президент Польши посетит центр онкологии в варшавском Институте имени Марии Склодовской-Кюри, где подпишет закон о национальной онкологической стратегии.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение на участие в церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского президентов стран Балтии, Грузии и Венгрии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский пригласил украинцев в Мариинский парк посмотреть инаугурацию
Кроме того, УНН удалось узнать подробности проведения инаугурации. По словам советника Зеленского Дмитрия Разумкова, мероприятие пройдет традиционно и без банкета.