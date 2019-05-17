У МЗС заявили, що Росію на інавгурацію Зеленського не запрошували
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Російську Федерацію не запрошували на церемонію інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського. Про це в ефірі "112 Україна" повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає УНН.
"Ми запрошували наших партнерів і ті держави, які активно співпрацюють з Україною, є нашими партнерами й друзями", - пояснила Зеленко.
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Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України отримало підтвердження щодо участі у церемонії інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського президентів країн Балтії, Грузії та Угорщини.
Крім того, УНН вдалось дізнатись подробиці проведення інавгурації. За словами радника Зеленського Дмитра Разумкова, захід пройде традиційно і без банкету.