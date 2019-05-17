В МИД заявили, что Россию на инаугурацию Зеленского не приглашали
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Российскую Федерацию не приглашали на церемонию инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает УНН.
"Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", - пояснила Зеленко.
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Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение на участие в церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского президентов стран Балтии, Грузии и Венгрии.
Кроме того, УНН удалось узнать подробности проведения инаугурации. По словам советника Зеленского Дмитрия Разумкова, мероприятие пройдет традиционно и без банкета.