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Зеленський запросив українців до Маріїнського парку подивитися інавгурацію

Зеленський запросив українців до Маріїнського парку подивитися інавгурацію

Київ • УНН

 • 17038 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський запросив прийти у понеділок, 20 травня, до Маріїнського парку у Києві охочих побачити його інавгурацію. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

"Дорогі українці! Я дуже хотів би скласти президентську присягу перед вами, дивлячись народу в очі. Але, на жаль, за регламентом це відбудеться у залі Верховної Ради, перед депутатами. Я запрошую всіх охочих вранці 20 травня до Маріїнського парку, звідки я вирушу до Верховної Ради", - звернувся Зеленський.

За його словами, там на великих екранах можна буде "побачити мою клятву вам (українцям - ред.".

"Відчуватиму, що ви поруч", - додав новообраний Президент.

Як повідомляв УНН, інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.

Також чинний Президент України Петро Порошенко вже підписав указ про створення організаційного комітету з проведення інавгурації Зеленського.

У Зеленського УНН повідомили, що інавгурація пройде традиційно і без банкету.

Крім того, у МЗС України назвали світових лідерів, які приїдуть на інавгурацію Зеленського.

Українські Національні Новини

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