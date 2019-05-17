Зеленський запросив українців до Маріїнського парку подивитися інавгурацію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський запросив прийти у понеділок, 20 травня, до Маріїнського парку у Києві охочих побачити його інавгурацію. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Дорогі українці! Я дуже хотів би скласти президентську присягу перед вами, дивлячись народу в очі. Але, на жаль, за регламентом це відбудеться у залі Верховної Ради, перед депутатами. Я запрошую всіх охочих вранці 20 травня до Маріїнського парку, звідки я вирушу до Верховної Ради", - звернувся Зеленський.
За його словами, там на великих екранах можна буде "побачити мою клятву вам (українцям - ред.".
"Відчуватиму, що ви поруч", - додав новообраний Президент.
Як повідомляв УНН, інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
Також чинний Президент України Петро Порошенко вже підписав указ про створення організаційного комітету з проведення інавгурації Зеленського.
У Зеленського УНН повідомили, що інавгурація пройде традиційно і без банкету.
Крім того, у МЗС України назвали світових лідерів, які приїдуть на інавгурацію Зеленського.