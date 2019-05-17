Зеленский пригласил украинцев в Мариинский парк посмотреть инаугурацию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский пригласил прийти в понедельник, 20 мая, в Мариинский парк в Киеве желающих увидеть его инаугурацию. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"Дорогие украинцы, я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народа в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - обратился Зеленский.
По его словам, там на больших экранах можно будет "увидеть мою клятву вам (украинцам) - ред.".
"Буду чувствовать, что вы рядом", - добавил новоизбранный Президент.
Как сообщал УНН, инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
Также действующий Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ о создании организационного комитета по проведению инаугурации Зеленского.
В Зеленского УНН сообщили, что инаугурация пройдет традиционно и без банкета.
Кроме того, в МИД Украины назвали мировых лидеров, которые приедут на инаугурацию Зеленского.