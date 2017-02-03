В АП прорабатывают конкретную дату визита Президента в США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Администрация Президента Украины с американской администрацией прорабатывает конкретную дату визита Главы государства Петра Порошенко в США. Об этом сказал на брифинге заместитель главы АП Константин Елисеев, передает корреспондент УНН.
"Я еще раз подтверждаю, что мы сейчас планируем и прорабатываем с американской администрацией конкретные даты и сроки визита Президента в Вашингтон", - сказал он.
Информация о сроках такого визита, по его словам, обязательно будет обнародована.
Ранее посольстве Украины в США сообщили, что ориентировочными числами визита Президента Петра Порошенко в США сейчас является период с 21 по 23 февраля.
Ранее президент США Д.Трамп провел телефонные разговоры с тремя лидерами "нормандской четверки" - Франсуа Олландом, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным.