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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В АП прорабатывают конкретную дату визита Президента в США

Киев • УНН

 • 8830 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Администрация Президента Украины с американской администрацией прорабатывает конкретную дату визита Главы государства Петра Порошенко в США. Об этом сказал на брифинге заместитель главы АП Константин Елисеев, передает корреспондент УНН.

В АП прорабатывают конкретную дату визита Президента в США

"Я еще раз подтверждаю, что мы сейчас планируем и прорабатываем с американской администрацией конкретные даты и сроки визита Президента в Вашингтон", - сказал он.

Информация о сроках такого визита, по его словам, обязательно будет обнародована.

Ранее посольстве Украины в США сообщили, что ориентировочными числами визита Президента Петра Порошенко в США сейчас является период с 21 по 23 февраля.

Ранее президент США Д.Трамп провел телефонные разговоры с тремя лидерами "нормандской четверки" - Франсуа Олландом, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным.

Украинские Национальные Новости

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