В АП опрацьовують конкретну дату візиту Президента до США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Адміністрація Президента України з американською адміністрацією опрацьовує конкретну дату візиту Глави держави Петра Порошенка до США. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник голови АП Костянтин Єлісєєв, передає кореспондент УНН.
"Я ще раз підтверджую, що ми наразі плануємо і опрацьовуємо з американською адміністрацією конкретні дати і строки візиту Президента до Вашингтону", - сказав він.
Інформація про конкретні строки такого візиту, за його словами, обов'язково буде оприлюднена.
Раніше посольстві України в США повідомили, що орієнтовними числами візиту Президента Петра Порошенка до США наразі є період з 21 по 23 лютого.
Раніше президент США Д.Трамп провів телефонні розмови з трьома лідерами "нормандської четвірки" - Франсуа Олландом, Ангелою Меркель та Володимиром Путіним.