В АП обсудили реализацию судебной реформы

"Во время (встречи Рябошапки с Бутенко - ред.) были обозначены возможные направления реализации судебной реформы. В частности, стороны обсудили роль судейского самоуправление в решении ключевых вопросов деятельности судебной ветви власти", - говорится в сообщении.

Кроме того, было акцентировано внимание на нехватке судейских кадров, следствием которого стало чрезмерная нагрузка на судей и нарушения процессуальных сроков рассмотрения дел.

"Это, в свою очередь, приводит к нарушению прав граждан на обеспечение доступа к правосудию", - отмечается в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы".

Ранее Зеленский заявлял, что среди основных приоритетов его команды - судебная реформа.