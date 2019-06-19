В АП обсудили реализацию судебной реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня во время встречи заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка и заместитель председателя Совета судей Украины Вадим Бутенко обсудили возможные направления реализации судебной реформы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение АП в Facebook.
"Во время (встречи Рябошапки с Бутенко - ред.) были обозначены возможные направления реализации судебной реформы. В частности, стороны обсудили роль судейского самоуправление в решении ключевых вопросов деятельности судебной ветви власти", - говорится в сообщении.
Кроме того, было акцентировано внимание на нехватке судейских кадров, следствием которого стало чрезмерная нагрузка на судей и нарушения процессуальных сроков рассмотрения дел.
"Это, в свою очередь, приводит к нарушению прав граждан на обеспечение доступа к правосудию", - отмечается в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы".
Ранее Зеленский заявлял, что среди основных приоритетов его команды - судебная реформа.