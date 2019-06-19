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В АП обговорили реалізацію судової реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні під час зустрічі заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка і заступник голови Ради суддів України Вадим Бутенко обговорили можливі напрямки реалізації судової реформи. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення АП у Facebook.

В АП обговорили реалізацію судової реформи

"Під час (зустрічі Рябошапки з Бутенком – ред.) було окреслено можливі напрямки реалізації судової реформи. Зокрема, сторони обговорили роль суддівського самоврядування у розв’язанні ключових питань діяльності судової гілки влади", - йдеться в повідомленні.

Крім того, було закцентовано увагу на браку суддівських кадрів, наслідком якого стало надмірне навантаження на суддів та порушення процесуальних строків розгляду справ.

"Це, своєю чергою, спричиняє порушення прав громадян на забезпечення доступу до правосуддя", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної "судової реформи".

Раніше Зеленський заявляв, що серед основних пріоритетів його команди – судова реформа.

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