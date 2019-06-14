В АП анонсували ревізію судової реформи та її результатів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної “судової реформи”, через низку судових рішень, які не відповідають вимогах Конституції України та закону. Про це заявив заступник Глави АП Руслан Рябошапка, передає УНН з посиланням на Адміністрацію Президента України.
“Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної „судової реформи“ та підготовки законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади”, — Рябошапка.
За словами Рябошапки, вони очікують швидкої та принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення.
Дане рішення, спровоковане, ситуацією, що складається останнім часом у зв’язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема “реформованими”) судових рішень, що, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України та закону, відзначив він.
“Ухвалення таких рішень продовжує руйнувати довіру до судової системи, яка й так не є високою”, — зазначив Рябошапка.
Нагадаємо, в Адміністрації Президента вважають помстою рішення Верховної Ради не включати до порядку денного законопроект Президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення.