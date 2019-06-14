В АП анонсировали ревизию судебной реформы и ее результатов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы", из-за ряда судебных решений, не соответствующих требованиям Конституции Украины и закона. Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, передает УНН со ссылкой на Администрацию Президента Украины.
"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - Рябошапка.
По словам Рябошапки, они ожидают быстрой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения.
Данное решение, спровоцированное, ситуацией, складывающейся в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, что, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона, отметил он.
"Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе, которая и так не высока", - отметил Рябошапка.
Напомним, в Администрации Президента считают местью решение Верховной Рады не включать в повестку дня законопроект Президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении.