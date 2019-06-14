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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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В АП анонсировали ревизию судебной реформы и ее результатов

Киев • УНН

 • 10594 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы", из-за ряда судебных решений, не соответствующих требованиям Конституции Украины и закона. Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, передает УНН со ссылкой на Администрацию Президента Украины.

В АП анонсировали ревизию судебной реформы и ее результатов

"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - Рябошапка.

По словам Рябошапки, они ожидают быстрой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения.

Данное решение, спровоцированное, ситуацией, складывающейся в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, что, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона, отметил он.

"Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе, которая и так не высока", - отметил Рябошапка.

Напомним, в Администрации Президента считают местью решение Верховной Рады не включать в повестку дня законопроект Президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

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