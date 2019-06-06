В АП рішення Ради щодо законопроекту про незаконне збагачення вважають помстою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. В Адміністрації Президента вважають помстою рішення Верховної Ради не включати до порядку денного законопроект Президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Парламент відкинув законодавчу ініціативу Президента Володимира Зеленського, яка передбачала можливість покарати тих, хто незаконно наживався протягом останнього часу... Законопроект відпрацьововувався найкращими українськими експертами, а також з найкращими міжнародними експертами, в тому числі з фахівцями Світового банку, МВФ. Це означає, що те, що зробив сьогодні парламент — це є політично безвідповідальним. Це — свого роду не лише помста Президентові Зеленському, а, в першу чергу, українцям, які вимагають справедливості”, — сказав Рябошапко.
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Він також назвав це зневагою до міжнародних фахівців, які допомагають Україні у боротьбі з корупцією.
Нагадаємо, 6 червня народні депутати України включили до порядку денного сесії Верховної Ради законопроект №10110-Д щодо незаконного збагачення. Водночас, для включення до порядку денного відповідного президентського проекту закону №10110 щодо відповідальності за незаконне збагачення не знайшлось достатньої кількості голосів парламентарів.