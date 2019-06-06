Рада включила в порядок денний законопроект про незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати України включили до порядку денного сесії Верховної Ради законопроект №10110-Д щодо незаконного збагачення. Водночас, для включення до порядку денного відповідного президентського проекту закону щодо відповідальності за незаконне збагачення не знайшлось достатньої кількості голосів парламентарів, повідомляє кореспондент УНН.
Так, під час голосування нардепи включили до порядку денного проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення, а також проект закону про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (щодо основ соціального захисту заручників).
При цьому, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів не був включений до порядку денного.
Нагадаємо, законопроект Президента України Володимира Зеленського про незаконне збагачення був підтриманий комітетом ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Крім того Раді рекомендували включити документ у порядок денний.