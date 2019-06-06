В АП решение Рады по законопроекту о незаконном обогащении считают местью

"Парламент отверг законодательную инициативу Президента Владимира Зеленского, которая предусматривала возможность наказать тех, кто незаконно наживался в последнее время ... Законопроект отрабатывался лучшими украинскими экспертами, а также с лучшими международными экспертами, в том числе со специалистами Всемирного банка, МВФ. Это означает, что то, что сделал сегодня парламент - это политически безответственно. Это - своего рода не только месть Президенту Зеленскому, а, в первую очередь, украинцам, которые требуют справедливости", - сказал Рябошапка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении снова внесут в ВР

Он также назвал это пренебрежением к международным специалистам, которые помогают Украине в борьбе с коррупцией.

Напомним, 6 июня народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект №10110-Д относительно незаконного обогащения. В то же время, для включения в повестку дня соответствующего президентского проекта закона №10110 об ответственности за незаконное обогащение не нашлось достаточного количества голосов парламентариев.