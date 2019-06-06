Законопроект Зеленського про незаконне збагачення знову внесуть до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та цивільну конфіскацію буде знову внесений на розгляд до Верховної Ради. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Законодавча ініціатива щодо цивільної конфіскації буде знову внесена до парламенту. Не бачу необхідності в тому, щоб говорити, що цей парламент здатний розглянути цю законодавчу ініціативу", - повідомив Рябошапка.
За його словами, швидше за все, цей законопроект буде внесений до парламенту наступного скликання.
Нагадаємо, 6 червня народні депутати України включили до порядку денного сесії Верховної Ради законопроект №10110-Д щодо незаконного збагачення. Водночас, для включення до порядку денного відповідного президентського проекту закону №10110 щодо відповідальності за незаконне збагачення не знайшлось достатньої кількості голосів парламентарів.