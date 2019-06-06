Законопроект Зеленського про незаконне збагачення знову внесуть до ВР

КИЇВ. 6 червня. УНН. Законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та цивільну конфіскацію буде знову внесений на розгляд до Верховної Ради. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.