Законопроект Зеленского о незаконном обогащении снова внесут в ВР

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25889 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 47248 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64498 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117285 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110253 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136854 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144462 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130052 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130128 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Законопроект Зеленского о незаконном обогащении снова внесут в ВР

Законопроект Зеленского о незаконном обогащении снова внесут в ВР

Киев  •  УНН

 • 11662 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и гражданскую конфискацию будет вновь внесен на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Законодательная инициатива гражданской конфискации будет снова внесена в парламент. Не вижу необходимости в том, чтобы говорить, что этот парламент способен рассмотреть эту законодательную инициативу", - сообщил Рябошапка.

По его словам, скорее всего, этот законопроект будет внесен в парламент следующего созыва.

Напомним, 6 июня народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект №10110-Д относительно незаконного обогащения. В то же время, для включения в повестку дня соответствующего президентского проекта закона №10110 об ответственности за незаконное обогащение не нашлось достаточного количества голосов парламентариев.

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