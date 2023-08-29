Детали

По словам Челика, встреча пройдет в сочи.

"Президент Эрдоган до сих пор вел интенсивную дипломатию, чтобы помочь предотвратить глобальный продовольственный кризис", - сказал Челик.

Как отмечает издание, встреча может в частности касаться вопроса возвращения россии к "зерновому соглашению".

Дополнение

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в пятницу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить "зерновое соглашение", а также его Формулу мира для прекращения войны, которую развязала россия.

Ранее в понедельник росСМИ сообщило, что Фидан также встретится сглавой мид рф сергеем лавровым в москве, что, вероятно, предшествует встрече Эрдогана и путина.