В Анкаре подтвердили планы встречи Эрдогана с путиным - в сочи
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается отправиться в россию на следующей неделе и встретиться с российским президентом владимиром путиным, подтвердил в понедельник представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Омер Челик, пишет УНН со ссылкой на Daily Sabah.
Детали
По словам Челика, встреча пройдет в сочи.
"Президент Эрдоган до сих пор вел интенсивную дипломатию, чтобы помочь предотвратить глобальный продовольственный кризис", - сказал Челик.
Как отмечает издание, встреча может в частности касаться вопроса возвращения россии к "зерновому соглашению".
Дополнение
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в пятницу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить "зерновое соглашение", а также его Формулу мира для прекращения войны, которую развязала россия.
Ранее в понедельник росСМИ сообщило, что Фидан также встретится сглавой мид рф сергеем лавровым в москве, что, вероятно, предшествует встрече Эрдогана и путина.