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КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается отправиться в россию на следующей неделе и встретиться с российским президентом владимиром путиным, подтвердил в понедельник представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Омер Челик, пишет УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Детали

По словам Челика, встреча пройдет в сочи.

"Президент Эрдоган до сих пор вел интенсивную дипломатию, чтобы помочь предотвратить глобальный продовольственный кризис", - сказал Челик.

Как отмечает издание, встреча может в частности касаться вопроса возвращения россии к "зерновому соглашению".

Дополнение

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в пятницу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить "зерновое соглашение", а также его Формулу мира для прекращения войны, которую развязала россия.

Ранее в понедельник росСМИ сообщило, что Фидан также встретится сглавой мид рф сергеем лавровым в москве, что, вероятно, предшествует встрече Эрдогана и путина.

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