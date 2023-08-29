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В Анкарі підтвердили плани зустрічі Ердогана з путіним - у сочі

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається вирушити до росії наступного тижня і зустрітися з російським президентом володимиром путіним, підтвердив у понеділок представник правлячої Партії справедливості та розвитку Туреччини (ПСР) Омер Челік, пише УНН з посиланням на Daily Sabah.

Деталі

За словами Челіка, зустріч відбудеться в сочі.

"Президент Ердоган досі вів інтенсивну дипломатію, щоб допомогти запобігти глобальній продовольчій кризі", - сказав Челік.

Як зазначає видання, зустріч може, зокрема, стосуватися питання повернення росії до "зернової угоди".

Доповнення

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся в п'ятницю з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити "зернову угоду", а також його Формулу миру для припинення війни, яку розв'язала росія.

Раніше в понеділок росЗМІ повідомило, що Фідан також зустрінеться з главою мзс рф сергієм лавровим у москві, що, ймовірно, передує зустрічі Ердогана і путіна.

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