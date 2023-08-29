В Анкарі підтвердили плани зустрічі Ердогана з путіним - у сочі

Деталі

За словами Челіка, зустріч відбудеться в сочі.

"Президент Ердоган досі вів інтенсивну дипломатію, щоб допомогти запобігти глобальній продовольчій кризі", - сказав Челік.

Як зазначає видання, зустріч може, зокрема, стосуватися питання повернення росії до "зернової угоди".

Доповнення

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся в п'ятницю з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити "зернову угоду", а також його Формулу миру для припинення війни, яку розв'язала росія.

Раніше в понеділок росЗМІ повідомило, що Фідан також зустрінеться з главою мзс рф сергієм лавровим у москві, що, ймовірно, передує зустрічі Ердогана і путіна.