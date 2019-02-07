В Амстердаме произошла перестрелка, есть пострадавшие

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 77341 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101321 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135983 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134421 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131614 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126018 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163501 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117917 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141506 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Амстердаме произошла перестрелка, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 8441 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Перестрелка с участием полиции произошла в среду вечером в Амстердаме неподалеку от здания Центрального банка Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает УНН.

По данным телеканала, сотрудники правоохранительных органов вынуждены были открыть стрельбу на поражение при попытке нейтрализовать вооруженного мужчину. Речь идет о 31-летнем жителе Амстердама. Он получил ранения и был доставлен в ближайшую больницу. Какими мотивами он руководствовался, пока остается неясным.

Кроме того, в перестрелке пострадал проезжавший мимо велосипедист, его ранили в ногу. Он также был доставлен в больницу для оказания помощи. О состоянии обоих пострадавших пока ничего не сообщается.

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Очевидцы утверждают, что слышали не менее 20 выстрелов. Место происшествия оцеплено, на месте работают следователи. Как сообщили в Центробанке, инцидент, по всей видимости, никак не связан с самой финансово-кредитной организацией.

Как сообщал УНН, пожилой мужчина, который открыл стрельбу по прохожим в корсиканским городке Бастия в среду, найден мертвым в своей квартире. Предварительно 65-летний местный житель открыл стрельбу по прохожим квартале Монтезоро на юге города Бастия, после чего забаррикадировался в своей квартире. В общей сложности пострадали шесть человек, один из них позже скончался до прибытия в больницу. Отмечается, что среди пострадавших был сотрудник полиции.

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