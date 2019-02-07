В Амстердаме произошла перестрелка, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Перестрелка с участием полиции произошла в среду вечером в Амстердаме неподалеку от здания Центрального банка Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает УНН.
По данным телеканала, сотрудники правоохранительных органов вынуждены были открыть стрельбу на поражение при попытке нейтрализовать вооруженного мужчину. Речь идет о 31-летнем жителе Амстердама. Он получил ранения и был доставлен в ближайшую больницу. Какими мотивами он руководствовался, пока остается неясным.
Кроме того, в перестрелке пострадал проезжавший мимо велосипедист, его ранили в ногу. Он также был доставлен в больницу для оказания помощи. О состоянии обоих пострадавших пока ничего не сообщается.
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Очевидцы утверждают, что слышали не менее 20 выстрелов. Место происшествия оцеплено, на месте работают следователи. Как сообщили в Центробанке, инцидент, по всей видимости, никак не связан с самой финансово-кредитной организацией.
Как сообщал УНН, пожилой мужчина, который открыл стрельбу по прохожим в корсиканским городке Бастия в среду, найден мертвым в своей квартире. Предварительно 65-летний местный житель открыл стрельбу по прохожим квартале Монтезоро на юге города Бастия, после чего забаррикадировался в своей квартире. В общей сложности пострадали шесть человек, один из них позже скончался до прибытия в больницу. Отмечается, что среди пострадавших был сотрудник полиции.