Стрілянина на Корсиці: нападника знайшли мертвим
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Літній чоловік, який відкрив стрілянину по перехожих в корсиканським містечку Бастія в середу, знайдений мертвим у своїй квартирі. Про це повідомив у четвер глава МВС Франції Крістоф Кастанер, передає УНН.
“RAID (поліцейський спецназ — ред) провів операцію. Людина, що відкрила стрілянину знайдена мертвою”, — написав Кастанер в Twitter.
Міністр подякував правоохоронцям, рятувальникам та всім, хто взяв участь в операції, а також висловив співчуття близьким єдиного загиблого під час інциденту.
Виступаючи на засіданні Національних зборів, Кастанер уточнив, що чоловік наклав на себе руки.
Нагадаємо, у середу близько 16:00 за місцевим часом (17:00 Київ) 65-річний місцевий житель відкрив стрілянину по перехожих кварталі Монтезоро на півдні міста Бастія, після чого забарикадувався у своїй квартирі.
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В цілому постраждали шість чоловік, один з них пізніше помер до прибуття в лікарню. Відзначається, що серед потерпілих був співробітник поліції.
Район навколо будинку був оточений поліцією, на місце прибули рятувальники і лікарі. З метою обережності були евакуйовані люди з будівлі, де замкнувся стрілок, а також розташованого поблизу боулінг-клубу і будівлі культурного центру.
Протягом дня поліція вела з ним переговори. Причини події і обставини зараз встановлюються, однак правоохоронці вже відкинули версію теракту і розглядають можливий конфлікт на побутових засадах. Повідомлялося, що чоловік міг страждати психічним розладом. Крім того, він неодноразово притягувався до відповідальності за злочини із застосуванням зброї.
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Нагадаємо, громадянин РФ відкрив стрілянину в лікарні, є поранений.
#Bastia : le RAID est intervenu.
L’auteur des coups de feu a été retrouvé décédé.
Je salue leur sang-froid et j'associe à cet hommage l'ensemble des forces mobilisées pour porter assistance aux victimes.
Mes premières pensées vont aux blessés et aux proches du riverain décédé.