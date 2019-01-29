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У Техасі стріляли в поліцейських через вручення ордеру на обшук

У Техасі стріляли в поліцейських через вручення ордеру на обшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. П’ятеро поліцейських дістали поранень через стрілянину з підозрюваними у наркозлочині в американському Х’юстоні, штат Техас. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Правоохоронці мали провести законний обшук помешкання в рамках розслідування злочину, пов’язаному з наркотиками. Підозрювані відкрили вогонь, поранивши п’ятьох поліцейських, двоє з них наразі в критичному стані.

За повідомленням місцевої влади, поліцейські піддались нападу в той момент, коли вручали ордер на обшук.

Зазначається, що двох підозрюваних в ході перестрілки було вбито, а помешкання обшукане силами спецназу.

Місцевість оточили і закликали громадян не заходити до неї, оскільки вона досі є активною сценою злочину.

Як повідомляв УНН, щонайменше п’ятеро людей загинули після того, як невідомий захопив заручників і влаштував стрілянину у відділенні банку Suntrust в місті Себрінг, штат Флорида. 

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