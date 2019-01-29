В Техасе стреляли в полицейских из-за вручения ордера на обыск
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Пятеро полицейских получили ранения в результате перестрелки с подозреваемыми в наркопреступлении в американском Хьюстоне, штат Техас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Правоохранители должны были провести законный обыск жилья в рамках расследования преступления, связанного с наркотиками. Подозреваемые открыли огонь, ранив пятерых полицейских, двое из них сейчас в критическом состоянии.
По сообщению местных властей, полицейские подверглись нападению в тот момент, когда вручали ордер на обыск.
Отмечается, что двое подозреваемых в ходе перестрелки были убиты, а жилье в итоге обыскал спецназ.
Местность окружили и призвали граждан держаться по-дальше, поскольку она до сих пор является активной сценой преступления.
Как сообщал УНН, по меньшей мере пять человек погибли после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в отделении банка Suntrust в городе Себринг, штат Флорида.