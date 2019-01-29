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В Техасе стреляли в полицейских из-за вручения ордера на обыск

В Техасе стреляли в полицейских из-за вручения ордера на обыск

Киев  •  УНН

 • 11789 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Пятеро полицейских получили ранения в результате перестрелки с подозреваемыми в наркопреступлении в американском Хьюстоне, штат Техас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Правоохранители должны были провести законный обыск жилья в рамках расследования преступления, связанного с наркотиками. Подозреваемые открыли огонь, ранив пятерых полицейских, двое из них сейчас в критическом состоянии.

По сообщению местных властей, полицейские подверглись нападению в тот момент, когда вручали ордер на обыск.

Отмечается, что двое подозреваемых в ходе перестрелки были убиты, а жилье в итоге обыскал спецназ.

Местность окружили и призвали граждан держаться по-дальше, поскольку она до сих пор является активной сценой преступления.

Как сообщал УНН, по меньшей мере пять человек погибли после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в отделении банка Suntrust в городе Себринг, штат Флорида.

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