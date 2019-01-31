Стрельба на Корсике: нападающего нашли мертвым
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Пожилой мужчина, открывший стрельбу по прохожим в корсиканским городке Бастия в среду, найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщил в четверг глава МВД Франции Кристоф Кастанер, передает УНН.
"RAID (полицейский спецназ - ред) провел операцию. Человек, открывший стрельбу найден мертвым", - написал Кастанер в Twitter.
Министр поблагодарил правоохранителей, спасателей и всех, кто принял участие в операции, а также выразил соболезнования близким единого погибшего во время инцидента.
Выступая на заседании Национального собрания, Кастанер уточнил, что мужчина покончил с собой.
Напомним, в среду около 16:00 по местному времени (17:00 Киев) 65-летний местный житель открыл стрельбу по прохожим квартале Монтезоро на юге города Бастия, после чего забаррикадировался в своей квартире.
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В общей сложности пострадали шесть человек, один из них позже скончался до прибытия в больницу. Отмечается, что среди пострадавших был сотрудник полиции.
Район вокруг дома был оцеплен полицией, на место прибыли спасатели и врачи. В целях предосторожности были эвакуированы люди из здания, где заперся стрелок, а также расположенного вблизи боулинг-клуба и здания культурного центра.
В течение дня полиция вела с ним переговоры. Причины происшествия и обстоятельства сейчас устанавливаются, однако правоохранители уже отвергли версию теракта и рассматривают возможный конфликт на почве быта. Сообщалось, что стрелок мог страдать психическим расстройством. Кроме того, он неоднократно привлекался к ответственности за преступления с применением оружия.
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Напомним, гражданин РФ открыл стрельбу в больнице, есть раненый.
#Bastia : le RAID est intervenu.
L’auteur des coups de feu a été retrouvé décédé.
Je salue leur sang-froid et j'associe à cet hommage l'ensemble des forces mobilisées pour porter assistance aux victimes.
Mes premières pensées vont aux blessés et aux proches du riverain décédé.