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Стрілянина на Корсиці: одна людина загинула, шестеро - поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. На французькому острові Корсика невідомий влаштував стрілянину по перехожих. У результаті сім осіб було поранено, один із поранених - помер, передає УНН із посиланням на AFP.

Як зазначає видання, стрілянину влаштував 70-річний чоловік, який потім замкнувся в своєму будинку. Правоохоронці розпочали з ним переговори.

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У той же час, телеканал BFM повідомляє, що один з постраждалих помер. ЗМІ інформують, що у нападника можуть бути проблеми з психікою. 

Нагадаємо, громадянин РФ відкрив стрілянину в лікарні, є поранений.

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