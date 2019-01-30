Стрілянина на Корсиці: одна людина загинула, шестеро - поранені

Як зазначає видання, стрілянину влаштував 70-річний чоловік, який потім замкнувся в своєму будинку. Правоохоронці розпочали з ним переговори.

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У той же час, телеканал BFM повідомляє, що один з постраждалих помер. ЗМІ інформують, що у нападника можуть бути проблеми з психікою.

Нагадаємо, громадянин РФ відкрив стрілянину в лікарні, є поранений.