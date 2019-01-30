Стрілянина на Корсиці: одна людина загинула, шестеро - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На французькому острові Корсика невідомий влаштував стрілянину по перехожих. У результаті сім осіб було поранено, один із поранених - помер, передає УНН із посиланням на AFP.
Як зазначає видання, стрілянину влаштував 70-річний чоловік, який потім замкнувся в своєму будинку. Правоохоронці розпочали з ним переговори.
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У той же час, телеканал BFM повідомляє, що один з постраждалих помер. ЗМІ інформують, що у нападника можуть бути проблеми з психікою.
Нагадаємо, громадянин РФ відкрив стрілянину в лікарні, є поранений.