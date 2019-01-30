Стрельба на Корсике: один человек погиб, шестеро - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. На французском острове Корсика неизвестный устроил стрельбу по прохожим. В результате семь человек были ранены, один из раненых - умер, передает УНН со ссылкой на AFP.
Как отмечает издание, стрельбу устроил 70-летний мужчина, который затем заперся в своем доме. Правоохранители начали с ним переговоры.
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В то же время, телеканал BFM сообщает, что один из пострадавших скончался. СМИ сообщают, что у нападающего могут быть проблемы с психикой.
Напомним, гражданин РФ открыл стрельбу в больнице, есть раненый.