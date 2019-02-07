В Амстердамі сталася стрілянина, є постраждалі

За даними телеканалу, співробітники правоохоронних органів змушені були відкрити стрілянину на поразку при спробі нейтралізувати озброєного чоловіка. Йдеться про 31-річного мешканця Амстердама. Він отримав поранення і був доставлений в найближчу лікарню. Якими мотивами він керувався, поки залишається незрозумілим.

Крім того, в перестрілці постраждав проїжджав повз велосипедист, його поранили в ногу. Він також був доставлений в лікарню для надання допомоги. Про стан обох потерпілих поки нічого не повідомляється.

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Очевидці стверджують, що чули не менше 20 пострілів. Місце події оточене, на місці працюють слідчі. Як повідомили в Центробанку, інцидент, по всій видимості, ніяк не пов'язаний з самою фінансово-кредитною організацією.

Як повідомляв УНН, літній чоловік, який відкрив стрілянину по перехожих в корсиканським містечку Бастія в середу, знайдений мертвим у своїй квартирі. Попередньо 65-річний місцевий житель відкрив стрілянину по перехожих кварталі Монтезоро на півдні міста Бастія, після чого забарикадувався у своїй квартирі. В цілому постраждали шість чоловік, один з них пізніше помер до прибуття в лікарню. Відзначається, що серед потерпілих був співробітник поліції.