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В Амстердамі сталася стрілянина, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Перестрілка за участю поліції сталася в середу ввечері в Амстердамі неподалік від будівлі Центрального банку Нідерландів. Про це повідомила Нідерландська телерадіомовна корпорація, передає УНН.

За даними телеканалу, співробітники правоохоронних органів змушені були відкрити стрілянину на поразку при спробі нейтралізувати озброєного чоловіка. Йдеться про 31-річного мешканця Амстердама. Він отримав поранення і був доставлений в найближчу лікарню. Якими мотивами він керувався, поки залишається незрозумілим.

Крім того, в перестрілці постраждав проїжджав повз велосипедист, його поранили в ногу. Він також був доставлений в лікарню для надання допомоги. Про стан обох потерпілих поки нічого не повідомляється.

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Очевидці стверджують, що чули не менше 20 пострілів. Місце події оточене, на місці працюють слідчі. Як повідомили в Центробанку, інцидент, по всій видимості, ніяк не пов'язаний з самою фінансово-кредитною організацією.

Як повідомляв УНН, літній чоловік, який відкрив стрілянину по перехожих в корсиканським містечку Бастія в середу, знайдений мертвим у своїй квартирі. Попередньо 65-річний місцевий житель відкрив стрілянину по перехожих кварталі Монтезоро на півдні міста Бастія, після чого забарикадувався у своїй квартирі. В цілому постраждали шість чоловік, один з них пізніше помер до прибуття в лікарню. Відзначається, що серед потерпілих був співробітник поліції.

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