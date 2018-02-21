В АМКУ анонсировали "исторический отчет" о лотерейном рынке Украины

“Заседание открытое. Приглашаю представителей общественности, СМИ и всех неравнодушных — процесс обсуждения и принятия решения должен быть абсолютно открытым. Верю, что завтра мы с вами станем свидетелями исторического события для лотерейного рынка и начала его новой цивилизованной жизни.

Однако, не исключаю, что завтра могут возникнуть новые „неожиданности“ для того, чтобы этого не произошло”, - отметила она.

Напомним, отчет АМКУ показал критическую ситуацию на рынке лотерей в Украине. Сообщается, что за последние несколько лет легальный рынок лотерей стал теневым, а поступления в бюджет упали на 90% по сравнению с 2013 годом. В то же время, предложенный Минфином проект лицензионных условий никоим образом не решает насущных проблем, только усиливая негативные явления.

Также отмечается, что проект лицензионных условий предусматривает монопольное положение для приближенной к власти компании “УНЛ” (Украинская национальная лотерея) и дискриминацию остальных участников рынка.

Впрочем, в Кабмине позицию АМКУ не разделяют. Во время заседания 16 февраля уполномоченную АМКУ Загребельськую выставили за дверь, когда она стала рассказывать об уровне теневого игорного рынка в Украине и пригрозили ей преследованием НАБУ, если она не согласует проект Минфина.