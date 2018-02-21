В АМКУ анонсировали "исторический отчет" о лотерейном рынке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Завтра, 22 февраля, Антимонопольный комитет Украины будет рассматривать вопрос об одобрении отчета по результатам исследования лотерейного рынка. Об этом сообщила Уполномоченная АМКУ Агия Загребельская на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Заседание открытое. Приглашаю представителей общественности, СМИ и всех неравнодушных — процесс обсуждения и принятия решения должен быть абсолютно открытым. Верю, что завтра мы с вами станем свидетелями исторического события для лотерейного рынка и начала его новой цивилизованной жизни.
Однако, не исключаю, что завтра могут возникнуть новые „неожиданности“ для того, чтобы этого не произошло”, - отметила она.
Напомним, отчет АМКУ показал критическую ситуацию на рынке лотерей в Украине. Сообщается, что за последние несколько лет легальный рынок лотерей стал теневым, а поступления в бюджет упали на 90% по сравнению с 2013 годом. В то же время, предложенный Минфином проект лицензионных условий никоим образом не решает насущных проблем, только усиливая негативные явления.
Также отмечается, что проект лицензионных условий предусматривает монопольное положение для приближенной к власти компании “УНЛ” (Украинская национальная лотерея) и дискриминацию остальных участников рынка.
Впрочем, в Кабмине позицию АМКУ не разделяют. Во время заседания 16 февраля уполномоченную АМКУ Загребельськую выставили за дверь, когда она стала рассказывать об уровне теневого игорного рынка в Украине и пригрозили ей преследованием НАБУ, если она не согласует проект Минфина.