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В АМКУ анонсували “історичний звіт” про лотерейний ринок України

В АМКУ анонсували “історичний звіт” про лотерейний ринок України

Київ • УНН

 • 8489 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Завтра, 22 лютого, Антимонопольний комітет України розглядатиме питання про схвалення звіту за результатом дослідження лотерейного ринку. Про це повідомила Уповноважена АМКУ Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Засідання відкрите. Запрошую представників громадськості, ЗМІ та усіх небайдужих — процес обговорення та прийняття рішення повинен бути абсолютно відкритим. Вірю, що завтра ми з вами станемо свідками історичної події для лотерейного ринку та початку його нового цивілізованого життя.

Однак, не виключаю, що завтра можуть виникнути нові "несподіванки“ задля того, аби цього не сталось”, — зазначила вона.

Нагадаємо, звіт АМКУ засвідчив критичну ситуацію на ринку лотерей в Україні. Повідомляється, що за останні кілька років легальний ринок лотерей став тіньовим, а надходження до бюджету впали на 90% у порівнянні з 2013 роком. Водночас, запропонований Мінфіном проект ліцензійних умов жодним чином не вирішує нагальних проблем, лише посилюючі негативні явища.

Також зазначається, що проект ліцензійних умов передбачає монопольне становище для наближеної до влади компанії “УНЛ” (Українська національна лотерея) та дискримінацію решти учасників ринку.

Втім, у Кабміні позицію АМКУ не розділяють. Під час засідання 16 лютого уповноважену АМКУ Загребельську виставили за двері, коли вона стала розповідати про рівень тіньового грального ринку в Україні та пригрозили їй переслідуванням НАБУ, якщо не погодить проект Мінфіну.

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