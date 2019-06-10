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В Америке каждый четвертый ребенок употребляет спиртное дома

В Америке каждый четвертый ребенок употребляет спиртное дома

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Каждый четвертый подросток в Америке употребляет алкогольные напитки у себя дома. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Государственным управлением по контролю за оборотом алкогольных напитков (SLA) (штат Пенсильвания), передает УНН со ссылкой на triblive.com.

Также сообщается, что каждый пятый школьник пьет в гостях у друзей.

При этом, порядка 80% несовершеннолетних отметили, что их родители не знают о том, что они употребляют алкоголь. А зная, не одобрили бы этого.

Результаты опроса засвидетельствовали, что больше всего несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, проживает в округах Армстронг (56%), Элк (54%) и Лоренс (52%). Меньше всего - в Снайдер Каунти (32%), Ланкастер (35%) и Дауфин Каунти ( 36%).

Опрос проводился среди учеников средней школы шестого, восьмого, десятого и двенадцатого классов.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине растет количество пьющей молодежи. Так, по данным ESPAD, каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь у себя дома, а каждый 10-й - выкурил свою первую сигарету в 14 лет.

С целью оградить украинскую молодежь от доступных алкоголя и табака, депутаты внесли в парламент законопроект №9065. Документ, среди прочего, предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство, а также предлагает запретить продажу алкоголя и сигарет вблизи школьных учреждений.

Инициатором проекта ЗУ выступил депутат Андрей Павелко, который призвал своих коллег по парламенту поддержать ужесточение ответственности за продажу сигарет и алкоголя детям.

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