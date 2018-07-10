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Каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь у себя дома

Каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь у себя дома

Киев  •  УНН

 • 43791 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Каждый пятый подросток в Украине употребляет алкогольные напитки у себя дома, каждый третий - у кого-то дома. Об этом свидетельствуют последние данные Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и наркотиков (ESPAD), передает УНН.

"Молодежь употребляет алкоголь преимущественно у кого-то дома (27%) и у себя дома (20,3%)", - говорится в результатах опроса.

Наряду с этим, 16,4% опрошенных подростков завили, что употребляли алкоголь на улице, в парке или на другой открытой местности.

"Реже всего молодежь употребляет алкоголь в барах/пабах и ресторанах (8,4% и 4,5% соответственно)", - свидетельствуют результаты опроса.

Также, результаты исследования установили средний возраст первой попытки употребления слабоалкогольных напитков - это 14 лет.

"Для крепких алкогольных напитков средний возраст первой попытки составляет 15 лет", - говорится в сообщении.

Добавим, что в опросе ESPAD приняли участие 6 тыс. 674 респондента в возрасте 15-17 лет. В общем, было опрошено детей из 449 украинских учебных заведений.

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