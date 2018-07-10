Кожен п'ятий український підліток вживає алкоголь у себе вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Кожен п'ятий підліток в Україні вживає алкогольні напої у себе вдома, кожен третій - у когось вдома. Про це свідчать останні дані Європейського опитування учнів щодо вживання алкоголю та наркотиків (ESPAD), передає УНН.
"Молодь уживає алкоголь переважно в когось удома (27%) та в себе вдома (20,3%)", - йдеться у результатах опитування.
Поряд з цим, 16,4% опитаних підлітків завили, що вживали алкоголь на вулиці, у парку чи на іншій відкритій місцевості.
"Рідше за все молодь вживає алкоголь у барах/пабах та ресторанах (8,4% та 4,5% відповідно)", - свідчать результати опитування.
Також, результати дослідження встановили середній вік першої спроби вживання слабоалкогольних напоїв – це 14 років.
"Для міцних алкогольних напоїв середній вік першої спроби становить 15 років", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що в опитуванні ESPAD взяли участь 6 тис. 674 респонденти віком 15-17 років. Загалом, було опитано дітей із 449 українських навчальних закладів.