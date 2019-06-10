В Америці кожна четверта дитина вживає спиртне вдома

КИЇВ. 10 червня. УНН. Кожен четвертий підліток в Америці вживає алкогольні напої у себе вдома. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Державним управлінням з контролю за обігом алкогольних напоїв (SLA) (штат Пенсильванія), передає УНН з посиланням на triblive.com.