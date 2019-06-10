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В Америці кожна четверта дитина вживає спиртне вдома

В Америці кожна четверта дитина вживає спиртне вдома

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Кожен четвертий підліток в Америці вживає алкогольні напої у себе вдома. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Державним управлінням з контролю за обігом алкогольних напоїв (SLA) (штат Пенсильванія), передає УНН з посиланням на triblive.com.

Також повідомляється, що кожен п'ятий школяр п'є у гостях у друзів.

При цьому, близько 80% неповнолітніх відзначили, що їхні батьки не знають про те, що вони вживають алкоголь. А знаючи, не схвалили б цього.

Результати опитування засвідчили, що найбільше неповнолітніх, які вживають алкоголь, проживає в округах Армстронг (56%), Елк (54%) і Лоренс (52%). Найменше - в Снайдер Каунті (32%), Ланкастер (35%) і Дауфін Каунті (36%).

Опитування проводилося серед учнів середньої школи шостого, восьмого, десятого та дванадцятого класів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні зростає кількість молоді, яка п'є. Так, за даними ESPAD, кожен п'ятий український підліток вживає алкоголь у себе вдома, а кожен 10-й - викурив свою першу сигарету у 14 років.

З метою захистити українську молодь від доступних алкоголю і тютюну, депутати внесли у парламент законопроект №9065. Документ, серед іншого, передбачає кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у пияцтво, а також пропонує заборонити продаж алкоголю і сигарет у районі шкільних установ.

Ініціатором проекту ЗУ виступив депутат Андрій Павелко, який закликав своїх колег по парламенту підтримати посилення відповідальності за продаж сигарет та алкоголю дітям.

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