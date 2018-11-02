Законопроект об усилении ответственности за "доступность алкоголя" рекомендовали к принятию в первом чтении

Так, ГНЭУ рекомендовало народным депутатам рассмотреть документ в первом чтении.

"По результатам рассмотрения в первом чтении законопроект целесообразно вернуть субъектам права законодательной инициативы на доработку", - отметили эксперты.

В частности, ГНЭУ считает целесообразным, чтобы законодатели дополнительно обосновали свое предложение об усилении административных санкций за нарушение правил торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями.

Также эксперты считают необходимым не устанавливать уголовную ответственность за неоднократное вовлечение несовершеннолетних в употребление табачных изделий.

"Учитывая сложность процедуры уголовного судопроизводства, эффективным мероприятием противодействия вышеуказанному явлению было бы установление административной ответственности за аналогичное деяние", - говорится в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За вовлечение в пьянство молодежи депутаты предлагают ввести уголовную ответственность

Поскольку законопроектом предлагается криминализировать неоднократное вовлечение несовершеннолетних в антисоциальную деятельность в виде распития алкогольных напитков и употребление табачных изделий, в ГНЭУ считают, что понятие "неоднократное" требует дополнительного разъяснения.

"Под последним, очевидно, следует понимать такое вовлечение несовершеннолетних в вышеуказанную антисоциальную деятельность, которое происходило не менее два раза.

Однако в ответах будут нуждаться следующие вопросы: каким образом такая "неоднократность" будет фиксироваться компетентными органами; в течение какого срока виновный должен не менее двух раз втянуть несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков и в употребление табачных изделий", - говорится в документе.

Как писал УНН, в парламенте зарегистрирован законопроект 9065, который предусматривает стократное увеличение штрафов за продажу табака и алкоголя несовершеннолетним и введение уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в пьянство.

Также документом предлагается ввести запрет на продажу табака и алкоголя в торговых точках менее 40 м. кв, если они расположены ближе 200 метров к школьным дворам.

Инициатором законопроекта выступил нардеп от БПП Андрей Павелко. Среди соавторов инициативы такие депутаты, как Сергей Березенко, Артур Палатный, Владимир Шкварилюк, Василий Амельченко, Ярослав Маркевич и Денис Силантьев.

Также напомним, по данным ESPAD, каждый 10-й украинской подросток выкурил первую сигарету в 14 лет.